ХАМАС: Снос домов не сломит волю жителей Иерусалима

13 ноября 2025 - 21:15
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
– Движение ХАМАС выступило с резким осуждением действий Израиля по сносу домов, принадлежащих палестинским гражданам в Восточном Иерусалиме (Аль-Кудс), заявив, что эта политика не сможет сломить волю местных жителей.

ХАМАС подчеркнул, что подобные агрессивные действия в Иерусалиме являются частью «политики оккупационного режима, направленной на насильственное переселение с целью искоренения палестинцев с их земли и уничтожения арабской и исламской идентичности города».

«Политика сноса домов никогда не преуспеет в сломлении воли жителей Иерусалима. Напротив, она лишь усилит их приверженность своей земле и своим домам», – говорится в заявлении ХАМАС.

Ранее сегодня утром оккупационные силы, сопровождаемые бульдозером, ворвались в поселок Сильван (Силван), расположенный к югу от мечети Аль-Акса, чтобы снести дома нескольких палестинских граждан.

Местные источники сообщили, что израильские силы заняли позиции в районе Бир-Айюб в Сильване, перекрыли дороги и также совершили налет на район Хей-аль-Бустан с намерением снести дома, принадлежащие палестинцам.

