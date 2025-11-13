Британский пропалестинский комментатор возвращается в Великобританию после освобождения из-под стражи в США

Британский пропалестинский комментатор Сами Хамди выступает на пресс-конференции после более чем двухнедельного задержания иммиграционными властями США в Лондоне, Великобритания, 13 ноября 2025 года

Хамди был задержан 26 октября в международном аэропорту Сан-Франциско после того, как американские власти аннулировали его визу во время его турне, в ходе которого он критиковал действия Израиля в секторе Газа.

«Я рад вернуться после того, как был оправдан двумя федеральными судьями, которые оба признали наличие серьёзных нарушений свободы слова», — сказал Хамди журналистам после приземления в лондонском аэропорту Хитроу, где его встретила семья.

Он сказал, что единственное обвинение против него заключается в том, что он просрочил визу после того, как она была аннулирована без предупреждения. Он настаивал на том, что соблюдал все условия получения визы, и утверждал, что этот шаг связан с его поддержкой сектора Газа.

«Я хочу сказать, что это было не просто нападение на меня. Это было нападение на свободы простых американцев и граждан по всему миру. Это было нападение на их право говорить правду перед лицом ненависти», — сказал он.

Иммиграционная и таможенная полиция США заявила, что виза Хамди была аннулирована в соответствии с правилами безопасности и что он находился в стране нелегально. Правозащитные организации и сторонники свободы прессы осудили задержание, назвав его посягательством на свободу слова.