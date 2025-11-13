Официальный запрос Трампа к Герцогу о помиловании Нетаньяху

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на сионистскую газету «Едиот Ахронот», президент режима Ицхак Герцог объявил, что получил официальное письмо от президента США Дональда Трампа, в котором его просят полностью помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В этом письме на официальном бланке Белого дома Трамп назвал Нетаньяху сильным премьер-министром, чье внимание не должно отвлекаться на подобные вопросы.

Официальное письмо Трампа Герцогу о помиловании Нетаньяху

В письме Трамп назвал судебные дела против Нетаньяху политическими и несправедливыми, заявив: «Пришло время помиловать Биби и положить конец этому судебному конфликту».

В ответ на это письмо канцелярия президента сионистского режима написала: «Герцог глубоко уважает Трампа и всегда высоко ценил его безоговорочную поддержку и его выдающуюся роль в укреплении безопасности Израиля, но любой, кто желает помилования, должен официально подать прошение о помиловании в соответствии с правилами».

Трамп требует помилования Нетаньяху за коррупционное дело, в то время как премьер-министр оккупационного режима разыскивается международными судебными органами за совершение военных преступлений в Газе.