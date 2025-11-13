  1. Home
Премьер-министр Ирака объявил о начале переговоров по формированию нового правительства

13 ноября 2025 - 10:23
News ID: 1749898
Source: ABNA
Премьер-министр Ирака заявил о начале переговоров по формированию нового правительства.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани объявил о немедленном начале переговоров по формированию «эффективного правительства».

Он заявил, что коалиция «Строительство и Развитие» имеет первое место по итогам голосования и сохранит эту позицию благодаря усилиям своих искренних сыновей.

Премьер-министр Ирака подчеркнул: «Будущее правительство будет учитывать интересы всех групп, даже тех, кто бойкотировал выборы».

