Премьер-министр Ирака объявил о начале переговоров по формированию нового правительства

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани объявил о немедленном начале переговоров по формированию «эффективного правительства».

Он заявил, что коалиция «Строительство и Развитие» имеет первое место по итогам голосования и сохранит эту позицию благодаря усилиям своих искренних сыновей.

Премьер-министр Ирака подчеркнул: «Будущее правительство будет учитывать интересы всех групп, даже тех, кто бойкотировал выборы».