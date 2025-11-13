Предупреждение ливанских депутатов о экспансионистских целях США и Израиля

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», Али аль-Микдад, депутат от фракции «Хезболла» в ливанском парламенте, заявил в интервью «Аль-Джазире»: «Мы сталкиваемся с американо-израильским решением, которое нацелено не только на юг Ливана, но и на весь регион».

Кроме того, Назих Матти, депутат от фракции партии «Ливанские силы» (Аль-Кувват аль-Любнания), также сообщил этому катарскому каналу: «Ливанская армия должна нести ответственность за защиту страны».