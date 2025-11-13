Опубликован список мест шиитских партий в парламенте Ирака

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на иракский новостной сайт «Аль-Масалла», на основе объявленных результатов было обнародовано количество мест шиитских партий по всему Ираку.

Согласно этому отчету, Коалиция «Восстановление и развитие» заняла первое место с 46 местами, «Государство закона» (Даулят аль-Канун) — второе место с 30 местами, Движение «Ас-Садикун» — третье место с 27 местами, а Организация «Бадр» — четвертое место с 18 местами.

Кроме того, «К̣ави ад-Дауля» с 18 местами, «Хукук̣» с 6 местами, «Аль-Асас» с 8 местами, «Ишрак̣ Канун» с 8 местами, «Ат-Тасмим» с 6 местами и «Абшир йа Ирак̣» с 4 местами заняли следующие позиции по количеству набранных голосов среди шиитских партий.