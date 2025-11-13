Новые санкции США против Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна», Министерство финансов США в среду объявило о введении новых санкций, связанных с Ираном.

На своем веб-сайте Министерство финансов США заявило: «Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении 32 физических и юридических лиц, расположенных в Иране, ОАЭ, Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, которые управляют многочисленными закупочными сетями для поддержки производства иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)».

Согласно заявлению на веб-сайте, Джон К. Херли, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил: «По всему миру Иран использует финансовые системы для закупки компонентов для своих ядерных и обычных программ вооружений. По приказу президента Трампа мы оказываем максимальное давление на Иран, чтобы положить конец ядерной угрозе Тегерана».

Заявление Вашингтона сделано, несмотря на то, что Иран неоднократно заявлял, что ракетная программа и программа БПЛА Тегерана носят исключительно оборонительный характер, а его ядерная программа является мирной.

Это происходит на фоне того, что в последние месяцы, в разгар непрямых консультаций между Тегераном и Вашингтоном, США и оккупирующие сионисты, в нарушение всех международных конвенций, совершили агрессию против Ирана.