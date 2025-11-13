«Аль-Маядин» опубликовал версию отчета о сотрудничестве Ирана с Агентством

По сообщению информационного агентства «Абна», телеканал «Аль-Маядин» объявил, что получил копию отчета генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о соблюдении Ираном Договора о нераспространении ядерного оружия и Каирского соглашения по ядерной программе Тегерана.

Согласно отчету «Аль-Маядин», «Иран проинформировал Агентство о том, что любое сотрудничество с МАГАТЭ будет зависеть от решения Высшего совета национальной безопасности Ирана».

«Аль-Маядин» добавил: «В отчете Гросси указывается, что Агентство потеряло свою постоянную информированность о запасах ядерных материалов Ирана, о которых страна ранее заявляла».

Телеканал процитировал Гросси, который заявил: «Отсутствие информированности и неспособность Агентства проверить количество высокообогащенного урана, которое Иран произвел и накопил, является источником серьезной озабоченности».