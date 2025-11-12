В Кремле согласны со словами Вучича, что Европа "готовится к войне с Россией"

Видение Москвой ситуации в Европе, которая, по словам президента Сербии Александара Вучича, давно "готовится к войне с Россией", совпадает с видением Белграда. При этом РФ всегда понимала опасность подобного сценария и заблаговременно принимала все необходимые меры для своей безопасности, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Наше видение совпадает [с позицией Вучича]. Действительно очень такие промилитаристские настроения в европейских странах, - обратил внимание Песков в комментарии корреспонденту Life Александру Юнашеву. - <...> Такая атмосфера действительно есть, это плохо. Но мы, собственно, всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно".

По словам представителя Кремля, ряд европейских стран продолжает "вымучивать из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов". "Некоторые страны, такие как Польша, уже до 5% довели, - напомнил Песков. - Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики". А это в свою очередь ведет к перенапряжению всей экономики и "возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия", заключил пресс-секретарь российского президента.

Ранее сербский лидер Александар Вучич заявил, что по мере анализа всех сложившихся фактов он "приходит к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной". Таким образом он прокомментировал заявление начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.