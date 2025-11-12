В Иране ликвидирована шпионская сеть, связанная с разведслужбами США и Израиля

– В ряде провинций Ирана выявлена и ликвидирована сеть, угрожавшая безопасности страны и связанная с разведывательными службами США и Израиля. Об этом сообщил прокурор Кермана Мехди Бахши.

«Сионистский режим, выступающий в качестве прокси-сил Соединенных Штатов в регионе, после неудачи в 12-дневной войне переориентировал свою политику и стратегию на подрыв общественной безопасности, пытаясь тем самым компенсировать свои военные поражения», - заявил он.

По словам прокурора, сионистский режим создал сеть из обманутых лиц и предателей родины, которая планировала акции против безопасности Ирана. Все члены сети были арестованы в ходе скоординированной операции в нескольких провинциях, включая Керман.