В Белграде прошли массовые протесты против проекта зятя Дональда Трампа

– Сотни жителей Белграда, столицы Сербии, вышли на акции протеста против проекта сноса бывшего здания Генерального штаба вооружённых сил страны ради строительства роскошного гостиничного комплекса, связанного с Джаредом Кушнером, зятем бывшего президента США Дональда Трампа.

Проект Кушнера, супруга Иванки Трамп и бывшего старшего советника Дональда Трампа, вызвал широкий общественный резонанс, поскольку здание Генштаба является одним из символов натовских бомбардировок Белграда в 1999 году во время конфликта в Косово.

Инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая Кушнеру, в 2024 году подписала 99-летний договор аренды на использование этой территории вскоре после того, как сербские власти отменили её статус охраняемого культурного объекта.

Однако в мае текущего года реализация проекта была приостановлена в связи с расследованием подлинности документов, использованных для снятия охранного статуса. По данным местных СМИ, возможные нарушения в процедуре вызвали возмущение общественности и усилили требования о сохранении исторического наследия Белграда