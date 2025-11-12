В Израиле фиксируется рост самоубийств среди военнослужащих на фоне войны в Газе

Согласно докладу исследовательского центра Кнессета, опубликованному в октябре 2025 года, в период с 2017 по середину 2025 года в армии Израиля зарегистрировано 124 случая самоубийств военнослужащих, из которых 68 % приходятся на срочников, 21 % – на военнослужащих запаса и 11 % – на постоянный состав.

По оценкам министерства обороны Израиля, к 2025 году более 11 тысяч военнослужащих проходили программы психологической реабилитации, а ещё от 20 до 30 тысяч страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), не получив официального диагноза.

Трагические случаи, произошедшие после длительной службы в секторе Газа, вызвали широкий общественный резонанс. Один из резервных военных врачей, занимавшийся сбором тел погибших под обстрелами, покончил с собой после возвращения домой, страдая от бессонницы и навязчивых кошмаров. Другой случай связан с оператором беспилотника, который на протяжении месяцев наблюдал за ударами по Газе — по словам его сослуживцев, он не мог справиться с чувством вины за гибель мирных жителей.

По мнению израильских экспертов, рост психических расстройств и самоубийств в армии отражает углубляющийся моральный и психологический кризис, вызванный затяжным военным противостоянием и внутренними противоречиями израильского общества.