Сделка Израиля и «Хамаса» буксует на первом этапе

Раздел сектора Газа, где уже месяц худо-бедно действует режим прекращения огня, на две части — израильскую и палестинскую — кажется все более вероятным. Об этом заявили Reuters многочисленные западные источники, знакомые с ходом урегулирования конфликта между Израилем и группировкой «Хамас». По их словам, в анклаве, скорее всего, сохранится ситуация, при которой израильтяне контролируют чуть больше 50% территории. Причина этому — тупик в переговорах о переходе ко второму этапу мирного плана Трампа. Он предусматривает дальнейший отвод из Газы частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ввод международного военного контингента — МСС, а также формирование переходного органа власти для управления сектором Газа.

Все эти пункты пока остаются только на бумаге. Ни одна из стран Ближнего Востока и Северной Африки не изъявила желание предоставить свой контингент для участия в МСС, заявили источники Reuters. Причина — неясный мандат международных сил и риск столкновений с формированиями «Хамаса». 10 ноября с критикой планов создания МСС выступили ОАЭ. Советник президента ОАЭ по внешней политике Анвар Гаргаш заявил, что пока Абу-Даби не видит «четкой структуры для сил стабилизации». «При таких обстоятельствах мы, вероятно, не будем участвовать в подобных силах,— заметил он.— Но мы продолжим поддерживать все политические усилия».

Другая трудность заключается в том, что европейские и арабские государства хотят возвращения в Газу Палестинской национальной администрации (ПНА) — конкурирующей с «Хамасом» силы, которая формально контролирует Западный берег реки Иордан.

Египет и Иордания уже завершили подготовку сотен полицейских, которые должны будут действовать в Газе под эгидой ПНА. Однако Израиль выступает против любого участия палестинской администрации в постконфликтном обустройстве Газы. Если эта позиция останется неизменной и администрация Трампа не сможет на нее повлиять, то план США по урегулированию не продвинется дальше прекращения огня, считают собеседники Reuters.