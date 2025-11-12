Токаев и Путин обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество

«В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия», — следует из публикации в Telegram-канале.

Токаев прибыл с официальным визитом в Москву 11 ноября. Во время встречи в Кремле Путин поблагодарил казахстанского президента за визит.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 ноября сообщил, что Россия и Казахстан развивают многогранное сотрудничество, охватывающее практически все возможные сферы. Он также подчеркнул, что партнерство между Россией и Казахстаном носит взаимовыгодный характер.

12 ноября Токаев на встрече с Путиным назвал уникальным масштаб сотрудничества двух государств. Он также отметил значительные успехи в торгово-экономическом взаимодействии. По его словам, Казахстан и Россия намерены довести взаимный товарооборот до $30 млрд.