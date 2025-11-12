Трамп запретил выдавать толстым иностранцам иммиграционные визы США

Вокруг новой инструкции Госдепа США разгорается скандал. Журналисты выяснили, что в американские консульства по всему миру разослана директива: в иммиграционных визах надо отказывать людям с избыточным весом. Причина - он может вызвать болезни, которые «создадут дополнительную нагрузку» на здравоохранение. Также в зоне особого внимания окажутся граждане предпенсионного возраста.

Теперь же преградой могут стать и лишние килограммы - даже без постановки определенных диагнозов, пишет Daily Mail. Оценивать вес соискателя - дело консульских служб: решения будут принимать индивидуально.

Госдепартамент просит проверять у тех, кто обращается за визами, «достаточность финансовых ресурсов», чтобы они могли обеспечивать свое лечение в США без бюджетной поддержки.

Fox News добавил деталей из директивы Госдепа: в зоне особого внимания визовых офицеров должны быть заявители предпенсионного возраста - вдруг в Штатах они быстро сдадут, и казне придется оплачивать их содержание в доме престарелых.

Ужесточение консульских правил - часть политики Дональда Трампа. В сюжете Fox представитель Госдепартамента Томми Пиготт подчеркнул: Белый дом ставит интересы американского народа на первое место. Поэтому надо гарантировать, чтобы иммиграционная система не была бременем для налогоплательщиков.

Противники Дональда сочли, что новая инструкция дискриминирует заявителей без медицинского диагноза. Получается, теперь визовые офицеры могут отказывать из-за того, что им просто не понравилась комплекция желающего получить визу.