Bloomberg: в Европе началась "драка" за активы "Лукойла"

/. Правительства стран Европы и Ближнего Востока предпринимают шаги для сохранения работы зарубежных активов "Лукойла" после введения санкций США против компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами "Лукойла", особенно после того, как Министерство финансов США отклонило предложение Gunvor (Международная нефтетрейдинговая компания - прим. ТАСС) о их полном поглощении", - заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз, чьи слова приводит Bloomberg.

Отмечается, что Болгария ведет переговоры с Минфином США в попытке сохранить работу крупнейшего НПЗ в Бургасе и, по возможности, установить полный контроль над ним.

Власти Молдовы также ведут переговоры с "Лукойлом" о возможной покупке у компании склада топлива, обеспечивающего работу аэропорта Кишинева.

Ранее "Лукойл" объявил о форс-мажоре на месторождении в Ираке, указывает Bloomberg. Агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщало, что 7 ноября "Лукойл" уволил всех иностранных сотрудников и на данный момент на месторождении работает только российский и иракский персонал.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.