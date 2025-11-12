Приглашение Нетаньяху посетить Нью-Йорк; будет ли премьер-министр Израиля арестован?

Как сообщает информационное агентство Абна со ссылкой на «Русия аль-Яум», газета «Маарив» сообщила, что член городского совета Нью-Йорка Анна Верников направила официальное приглашение в офис Нетаньяху, попросив его посетить город.

Это происходит на фоне того, что новый мэр Нью-Йорка Захран Мамдани ранее заявлял, что Нетаньяху будет арестован, если приедет в город.

Согласно этому отчету, Верников в своем письме попросила Нетаньяху быть в Нью-Йорке 1 января 2026 года, в начале нового календарного года. Она также выразила свое несогласие с заявлениями Мамдани против Нетаньяху.