«Исламский джихад»: Мы привержены защите пленных от низости сионистов

Как сообщает информационное агентство Абна со ссылкой на палестинское информационное агентство «Шахаб», движение «Исламский джихад» в Палестине, реагируя на принятие предварительного проекта закона о казни палестинских пленных в тюрьмах сионистского режима в Кнессете, подчеркнуло, что этот шаг, после обвинения палестинских пленных в «терроризме» в фашистских судах сионистского режима, является эскалационным и преступным актом в рамках геноцида и организованной чистки, которую режим осуществляет против палестинского народа.

Согласно заявлению, этот закон раскрывает природу сионистского режима, основанного на расизме и угнетении, и доказывает, что все его институты, включая Кнессет и его судебную систему, являются преступными инструментами, используемыми для преследования палестинского народа.

«Исламский джихад» добавляет, что в то время как службы безопасности сионистского режима, армия и поселенцы убивают палестинский народ без какого-либо привлечения к ответственности или судебного разбирательства, оккупанты, пытаясь принять этот закон, хотят создать двойную правовую систему на Западном берегу, которая осуждает палестинцев и предоставляет полное освобождение от ответственности поселенцам и оккупантам.

В заявлении, высоко оценивающем заявления и позиции учреждений и правительств, осудивших это новое преступное поведение, содержится призыв к принятию серьезных шагов для сдерживания этого нарастающего преступления и преследования министров сионистского кабинета и членов Кнессета, проголосовавших за принятие этого преступления, чтобы они были привлечены к суду в международных судах по обвинению в поощрении совершения военных преступлений.

«Исламский джихад» подчеркнул: Пленные нашего народа в тюрьмах оккупантов являются доверием, лежащим на плечах нации, и силы Сопротивления не пожалеют никаких усилий или средств для их освобождения. Мы призываем наш народ усилить все формы сопротивления против этого режима, чья моральная низость и бесчеловечная природа становятся все более очевидными с каждым днем.