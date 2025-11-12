  1. Home
Усиление угроз и нападений на шиитов в Сирии

12 ноября 2025 - 09:11
Аналитик по вопросам Сирии предупредил об эскалации угроз против шиитов в районе Зайнабия в этой стране.

Как сообщает информационное агентство Абна со ссылкой на «Аль-Маалума», аналитик по вопросам Сирии Шаук Ибрагим подчеркнул, что шииты в районе Сайеда Зейнаб (с) на юге Дамаска сталкиваются с растущими угрозами и нападениями, при этом ряд их хусейний (мест проведения траурных церемоний) был подожжен.

Он добавил, что жителям этого района угрожают напрямую. Шииты Ирака и всего мира должны прийти на помощь сирийским шиитам на этом чувствительном этапе. Алавиты стоят рядом с шиитами против этих преступлений режима Джулани.

Ранее также сообщалось, что эскалация межконфессиональной напряженности в пригороде Дамаска и районе Зайнабия (Сайеда Зейнаб) после провокационных заявлений имама-хатиба в районе города Аль-Худжера привела к распространению открытых провокаций против шиитов в районе Зайнабия. В связи с этим в Дамаске прошла демонстрация с требованием изгнания шиитов из Зайнабии.

