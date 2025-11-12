Наим Кассем: США хотят положить конец роли Сопротивления через Израиль

Как сообщает информационное агентство Абна со ссылкой на «Аль-Маядин», шейх Наим Кассем, заместитель генерального секретаря ливанской «Хезболлы», объявил в своей речи в День мученика под лозунгом «Когда мы становимся мучениками, мы побеждаем»: Этот праздничный день будет всеобщим в Ливане, и мы решили, что люди соберутся в 11 точках в различных южных регионах, включая Бейрут, Баальбек, Эрмель, Крак, Муайсера, Дейр Канун ан-Нахр, Харит, Машгара, Набатия, Кадия и Кафарман.

Заместитель генерального секретаря ливанской «Хезболлы» продолжил: «Хезболла» была основана на принципах джихада, достоинства, величия Ливана и поддержки Палестины. С 2000 по 2023 год мы находились в состоянии сдерживания. «Первая битва» послужила препятствием против израильской агрессии, которая была остановлена на определенных границах на юге Ливана. Октябрьское соглашение о размещении ливанской армии к югу от Литани приемлемо для Сопротивления. Мы победили, потому что ливанская армия присутствует к югу от реки Литани, они наши сыновья. В этом соглашении мы выигрываем, потому что правительство взяло на себя обязательство выполнять свою роль. США не выполнили своих обязательств через Израиль, потому что Ливан восстановит свою свободу и достоинство в случае вывода израильских войск.

Шейх Наим Кассем сказал: США и Израиль вмешиваются в будущее Ливана и диктуют его армию, экономику, политику и позицию. США через Израиль хотят положить конец роли ливанского Сопротивления и подвергнуть его агрессии.

Он заявил: Мы не сдадимся и не сложим наше оружие.

Шейх Кассем также сказал: Израиль вторгся в Ливан в 1982 году под предлогом изгнания палестинских группировок, но Ливан находился под его оккупацией до 2000 года. Израиль создал то, что он назвал «Свободной ливанской армией», а затем изменил ее название на «Армия Южного Ливана», чтобы создать впечатление, что проблема в Ливане является внутренней и не имеет отношения к Израилю; Израиль унизительно отступил из Ливана в 2000 году под ударами Сопротивления и благодаря мученику Ахмаду Касиру и его братьям.

Шейх Кассем также сказал: «Хезболла» была создана на идее джихада, достоинства, величия Ливана и поддержки Палестины, и с 2000 по 2023 год мы находимся в состоянии сдерживания. Битва «Ули аль-Бас» была препятствием против израильского вторжения и остановила этот режим на определенных границах на юге Ливана.

Он продолжил: Ноябрьское соглашение имеет приемлемую цену для Сопротивления, потому что оно включает размещение ливанской армии к югу от реки Литани. Мы извлекаем выгоду из присутствия ливанской армии к югу от Литани, потому что они наши сыновья. Мы победители в этом соглашении, потому что правительство взяло на себя обязательство выполнять свою роль.

Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» подчеркнул: США не выполнили своих обязательств, потому что в случае вывода израильских войск Ливан также восстановит свою свободу и достоинство. США и Израиль вмешиваются в будущее Ливана, в то, какими должны быть его армия, экономика, политика и позиции. США через Израиль хотят положить конец роли ливанского Сопротивления и подвергнуть эту страну агрессии. Они оказывают давление на правительство, чтобы оно пошло на уступки, не получая ничего или никаких гарантий взамен, а делают это через разжигание смуты и предоставление Израилю свободы действий.

Шейх Наим Кассем продолжил: Израиль стремится к господству над Ливаном и к тому, чтобы эта страна стала задним двором Израиля для расширения его поселений в рамках плана «Великий Израиль». Они каждый день придумывают новые предлоги, начиная от разоружения и заканчивая восстановлением потенциала Сопротивления и финансированием, в то время как их основная проблема — это существование Сопротивления.