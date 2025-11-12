ЮНИСЕФ: Израиль препятствует ввозу вакцин и сухого молока в сектор Газа

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на российское агентство «Спутник», Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) объявил, что сионистский режим препятствует ввозу основных материалов в сектор Газа, наиболее важными из которых являются вакцины и сухое молоко для младенцев.

ЮНИСЕФ уточнил, что организация сталкивается с большими проблемами при ввозе 1,6 миллиона шприцев и специальных солнечных холодильников для хранения детских вакцин.

Организация добавила, что эти предметы ожидают разрешения на въезд с августа этого года.

ЮНИСЕФ заявил, что масштабная операция по вакцинации детей продолжается в настоящее время на фоне хрупкого перемирия в Газе.

С другой стороны, палестинское информационное агентство «Sama», ссылаясь на министерство здравоохранения региона, объявило, что на данный момент в секторе Газа зарегистрировано 6 тысяч случаев ампутаций, все из которых требуют немедленных и долгосрочных программ реабилитации.

Министерство добавило, что нехватка медицинских учреждений и вспомогательных средств усугубила проблемы раненых с ампутациями.

Министерство также сообщило, что около 25 процентов от общего числа этих случаев относятся к детям и 12,7 процента — к женщинам.