Осуждение террористического акта в Пакистане

Как сообщает информационное агентство Абна, Исмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, самым решительным образом осудил террористический акт перед судебным комплексом в Исламабаде, Пакистан, который привел к гибели и ранению ряда людей.

Пресс-секретарь МИД выразил соболезнования народу и правительству Пакистана, особенно семьям погибших, и попросил Всевышнего Бога скорейшего выздоровления и здоровья для пострадавших в результате инцидента.

Пресс-секретарь МИД, ссылаясь на принципиальную позицию Исламской Республики Иран в отношении решительного осуждения всех форм и проявлений терроризма и насильственного экстремизма, подчеркнул необходимость борьбы и искоренения отвратительного явления терроризма, в том числе путем укрепления регионального сотрудничества.