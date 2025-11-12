  1. Home
Лариджани: У Ирана нет врожденной враждебности к Западу

12 ноября 2025 - 09:09
News ID: 1749491
Source: ABNA
Секретарь Высшего совета национальной безопасности написал: У лидеров Ирана не было врожденной враждебности к Западу; скорее, это политическое поведение и поведение в сфере безопасности Запада привело к кризису сотрудничества.

Как сообщает информационное агентство Абна, Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, написал в социальной сети X на английском языке: «После революции политика Ирана была сосредоточена на защите национальных интересов, а не на сотрудничестве с Западом любой ценой. Тем не менее, Запад оставался экономическим партнером Ирана на протяжении многих лет.

У лидеров Ирана не было врожденной враждебности к Западу; скорее, это политическое поведение и поведение в сфере безопасности Запада привело к кризису сотрудничества».

