Лариджани: У Ирана нет врожденной враждебности к Западу

Как сообщает информационное агентство Абна, Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, написал в социальной сети X на английском языке: «После революции политика Ирана была сосредоточена на защите национальных интересов, а не на сотрудничестве с Западом любой ценой. Тем не менее, Запад оставался экономическим партнером Ирана на протяжении многих лет.

У лидеров Ирана не было врожденной враждебности к Западу; скорее, это политическое поведение и поведение в сфере безопасности Запада привело к кризису сотрудничества».