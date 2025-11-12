Разведка КСИР: Разрушена антибезопасностная американо-израильская сеть

Как сообщает информационное агентство Абна, Разведка КСИР в своем заявлении отметила: В ходе операций, проведенных Разведкой КСИР, была выявлена и после нескольких этапов наблюдения, контроля и других разведывательных мероприятий ликвидирована антибезопасностная сеть внутри страны, руководимая разведывательными службами США и Израиля.

В заявлении подчеркивается: Сионистский режим, как марионеточная сила США в регионе, после провала 12-дневной войны, направил свою политику и планы на нарушение общественной безопасности, чтобы, возможно, по своему мнению, компенсировать позорное поражение в военной сфере.

В другой части заявления Разведки КСИР говорится: В связи с этим, этот режим создал сеть обманутых и продажных элементов для нарушения безопасности страны в конце осени 1404 года (по иранскому календарю). Благодаря Божьей милости и бдительности "Неизвестных Стражей Имама Замана" в Разведке КСИР, члены этой сети попали в разведывательную ловушку и были арестованы.

В завершение заявления, подчеркивая, что эта операция была проведена скоординированно в ряде провинций, и в ходе нее были поражены связанные с сионистским режимом ячейки, стремившиеся к действиям, нарушающим безопасность, было объявлено: Дополнительные отчеты и информация об этой сети будут впоследствии доведены до сведения благородного народа Ирана.

2. 🇩🇪 آلمانی (German)

Geheimdienst der IRGC: Amerikanisch-israelisches Sicherheitsnetzwerk zerschlagen

Der Geheimdienst der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) meldete die Identifizierung und Zerschlagung eines anti-sicherheitspolitischen Netzwerks unter der Führung der Geheimdienste der USA und Israels im Inland, das nach mehreren Phasen der Überwachung, Kontrolle und anderer nachrichtendienstlicher Maßnahmen aufgelöst wurde.

Laut der Nachrichtenagentur Abna heißt es in einer Erklärung des IRGC-Geheimdienstes: Durch die vom Geheimdienst der IRGC durchgeführten Maßnahmen wurde ein anti-sicherheitspolitisches Netzwerk unter der Führung der Spionagedienste der USA und Israels im Inland identifiziert und nach mehreren Phasen der Überwachung, Kontrolle und anderer nachrichtendienstlicher Maßnahmen zerschlagen.

Die Erklärung betonte: Das zionistische Regime, als Stellvertreterkraft der USA in der Region, hat nach dem Scheitern des 12-Tage-Krieges seine Politik und Pläne darauf ausgerichtet, die öffentliche Sicherheit zu stören, in der Hoffnung, die schändliche Niederlage im militärischen Bereich ausgleichen zu können.

In einem anderen Abschnitt der Erklärung des IRGC-Geheimdienstes heißt es: Das Regime hatte zu diesem Zweck ein Netzwerk aus getäuschten und vaterlandsverräterischen Elementen aufgebaut, um Ende Herbst 1404 (iranischer Kalender) die Sicherheit des Landes zu stören. Durch die göttliche Gnade und die Wachsamkeit der "Unbekannten Wächter des Imam Mahdi" im Geheimdienst der IRGC gerieten die Mitglieder dieses Netzwerks in eine nachrichtendienstliche Falle und wurden festgenommen.

Am Ende der Erklärung wurde mit der Betonung, dass diese Operation koordiniert in einer Reihe von Provinzen durchgeführt wurde und dabei Zellen, die mit dem zionistischen Regime in Verbindung standen und auf sicherheitsstörende Maßnahmen abzielten, getroffen wurden, verkündet: Ergänzende Berichte und Informationen zu diesem Netzwerk werden dem ehrenwerten iranischen Volk zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.