Трамп сделал неожиданное заявление о Франции

Ингрэм спросила американского лидера о проблеме иностранных студентов, в том числе из Китая, которым разрешено приезжать и учиться в Соединенных Штатах.

«Я думаю, что это хорошо, когда у нас есть иностранные студенты», – ответил Трамп.

«И что? То есть наша система зависит от Китая? Прием иностранных студентов в настоящее время разрывает на части американских правых, и в частности сторонников MAGA (Make America Great Again). Одни считают, что стране нужны иностранные мозги, другие хотят строгого запрета на иммиграцию. Они не французы, они китайцы. Они шпионят за нами, они крадут нашу интеллектуальную собственность», – возразила журналистка.

Трамп ответил: «Вы считаете, что французы лучше?». Ингрэм кивнула в ответ.

«Я не уверен. У нас было много проблем с французами. Наши технологии облагаются очень несправедливыми налогами. Они ввели 25% налогов на американские товары», – продолжил Трамп.

Затем он заявил, что MAGA – это только его идея, и он лучше знает, чего хочет мир MAGA, он хочет видеть США процветающей страной.

На этом спор закончился.