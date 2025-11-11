Лавров — о провокации с МиГ-31: Лондон сравним с вышедшим из-под душа гусём

«ФСБ очень подробно всё это разоблачило, я не знаю, как британцы будут отмываться от этого, хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, — она хорошо известна», — отметил Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.

Ранее ФСБ пресекла операцию ГУР Украины и британских кураторов, планировавших направить российский истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район авиабазы НАТО в Румынии, чтобы устроить масштабную провокацию.

Для угона самолёта сотрудники ГУР Украины пытались завербовать российских лётчиков — предлагали им по $3 млн (243,7 млн рублей).

В ФСБ подчеркнули, что провокация могла привести к труднопрогнозируемым негативным последствиям.