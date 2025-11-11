Трамп: Мы близки к другому соглашению с Индией

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент США Дональд Трамп сказал: Индия является нашим сильнейшим партнером в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Он добавил: Мы находимся на пороге соглашения с Индией, которое отличается от прошлых соглашений.

Несколькими днями ранее Трамп, заявив, что премьер-министр Индии Нарендра Моди является его другом, сказал: Индия сократила закупки нефти у России.

Он также объявил, что планирует посетить Индию в следующем году по приглашению премьер-министра Индии.

Ранее в этом году Трамп ввел 50-процентные тарифы на индийский экспорт в США, чтобы таким образом заставить Нью-Дели прекратить закупку нефти у России.

Это привело к обострению напряженности между двумя сторонами.