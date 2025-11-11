Ахмад аш-Шараа в Белом доме: встреча без церемоний со скрытыми посланиями

По сообщению информационного агентства «Ахль аль-Байт (мир ему)» — АБНА, Министерство иностранных дел Сирии объявило, что Соединенные Штаты вновь заявили о своей поддержке достижения соглашения по безопасности между Израилем и Сирией.

Эта позиция была озвучена после встречи министров иностранных дел США, Сирии и Турции в Вашингтоне и в ходе официального визита президента Сирии Ахмада аш-Шараа в Соединенные Штаты.

В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает с Израилем над улучшением отношений с Сирией. Отвечая на вопрос о прошлом президента Сирии, который еще недавно находился в черном списке Вашингтона как один из бывших командиров «Аль-Каиды», он сказал: «Некоторые говорят, что его прошлое было бурным... у всех нас было бурное прошлое».

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани также назвал встречу между аш-Шараа и Трампом «конструктивной» и сказал, что на ней было подчеркнуто содействие национальному единству Сирии и восстановлению страны.

В сообщении в социальной сети «X» он написал: «Встреча состоялась после месяцев интенсивной подготовки, и были рассмотрены все аспекты сирийского досье».

Визит без церемоний и внимание к результатам

Визит временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа в Соединенные Штаты сопровождался холодным и расчетливым приемом со стороны Вашингтона; он вошел в Белый дом через черный ход. Это является признаком обусловленных отношений Америки и экспериментального процесса на пути политической нормализации.

Ливанская газета «Аль-Акбар» написала: в то время как временные сирийские чиновники назвали этот визит историческим и первым присутствием сирийского президента на территории США, правительство Соединенных Штатов приняло аш-Шараа без каких-либо официальных церемоний. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла за закрытыми дверями, и важные подробности не были опубликованы.

Белый дом опубликовал лишь краткое заявление, сообщив, что Трамп встречался с аш-Шараа. В то же время Министерство финансов США напомнило, что все санкции, введенные против Сирии, включая президентские санкции и закон «Цезарь», были приостановлены.

В заявлении, опубликованном президентом Сирии, говорится, что встреча состоялась в присутствии министров иностранных дел двух стран, Асаада аш-Шайбани и Марко Рубио, и что центральной темой обсуждений были двусторонние отношения, пути их развития, а также общие региональные и международные вопросы.

Этот визит состоялся после обширной подготовки со стороны Вашингтона, включая исключение имен Ахмада аш-Шараа и его министра внутренних дел из списка террористов Совета Безопасности. Целью этих действий было создание основы для присоединения временного правительства Сирии к международной коалиции против ДАИШ (ИГИЛ) и начало нового раунда сирийско-израильских переговоров. Томас Барак, специальный посланник США по Сирии, выразил надежду, что соглашение между Дамаском и Тель-Авивом будет подписано до конца текущего года; соглашение, которое может привести к нормализации отношений.