Вероятность соглашения Вашингтона с Анкарой: Присутствие Турции в Сирии в обмен на неучастие в Газе

По сообщению информационного агентства «Ахль аль-Байт (мир ему)» — АБНА, израильские медиа-источники сообщили о вероятности соглашения между Соединенными Штатами и Турцией, согласно которому Вашингтон согласится на присутствие Турции в Сирии при условии, что Анкара воздержится от участия в секторе Газа; соглашение, которое сопровождалось противодействием Израиля присутствию Турции в Газе.

Согласно сообщению канала «Israel News 24», правительство США рассматривает план, в соответствии с которым Турция получит разрешение на военное или политическое присутствие в Сирии в качестве компенсации за отказ от участия в Газе.

Амихай Штайн, главный редактор по дипломатическим вопросам канала, заявил, что Турция в последние недели изучала старые базы сирийской армии, чтобы найти подходящее место для своего размещения.

Штайн добавил: «Это соглашение означает, что Турция лишается присутствия в Газе, потому что Израиль выступает против этого, но нельзя дважды сказать "нет" Америке; то есть Израиль не может одновременно выступать против присутствия Турции в Газе и против ее присутствия в Сирии».

Он подчеркнул, что присутствие Турции в Сирии является жизненно важным для Анкары, и турецкие власти не намерены отказываться от этой цели. По этой причине Вашингтон стремится создать своего рода «компенсацию» для Турции, разрешив ее присутствие в Сирии.

Тем временем Штайн сообщил о желании правительства США начать новый раунд переговоров между Сирией и Израилем. Он также утверждал, что разногласия между сторонами не так уж велики, и некоторые вопросы могут быть решены, хотя и существуют проблемы, но фундаментальных разногласий не наблюдается.