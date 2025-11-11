Военные передвижения сионистского режима в пригороде Кунейтры

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Маядин», местные источники в сирийской Кунейтре заявили, что силы армии сионистского режима при поддержке вертолетов израильской армии вошли в город «Джабата аль-Хашаб» в пригороде Кунейтры, расположенном на юге Сирии.

Сирийские источники сообщили, что вражеские сионистские силы обыскали дома сирийских граждан после входа в деревню Джабата аль-Хашаб в северном пригороде Кунейтры.

В воскресенье силы армии сионистского режима также вошли в деревни Аль-Маширфа и Уфания, а также в городок Аль-Аджраф в пригороде Кунейтры.

Несколькими днями ранее военные сионистского режима также вошли в пригород деревень Аль-Хуррия и Уфания в северном пригороде Кунейтры.

Стоит отметить, что сионистский режим с момента падения прежнего режима в Сирии предпринимает широкомасштабные атаки на Сирию, а недавно также бомбил районы Дамаска под предлогом защиты друзов.

С момента падения режима Башара Асада армия этого режима, пересекая буферную линию между оккупированными Голанскими высотами и Сирией, продолжила оккупацию районов, близких к Голанам, в провинциях Дараа и Кунейтра.