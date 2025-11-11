Первоначальное одобрение проекта закона о смертной казни палестинских заключенных в Израиле

По сообщению информационного агентства АБНА, парламент сионистского режима прошлой ночью на своем первом рассмотрении одобрил проект закона о смертной казни палестинских заключенных, представленный одним из сионистских депутатов.

Ожидается, что на следующем этапе этот проект будет рассмотрен в специализированных комитетах парламента сионистского режима.

На первом этапе одобрения этого проекта 30 депутатов проголосовали "за" и 19 депутатов – "против".

После его первоначального одобрения Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности сионистского режима, был очень взволнован и раздал сладости в парламенте!

Согласно этому закону, любой, кто совершит убийство сиониста с «расистскими» целями и с целью нанесения ущерба имиджу сионистского режима, будет казнен. Кроме того, этот приговор может быть вынесен в военном суде по мнению части судей, а не их единогласным решением, и он не подлежит смягчению.

Вчера девять палестинских правозащитных организаций в совместном заявлении подчеркнули, что оккупационные власти сионистского режима годами проводили казни, используя различные методы, еще до принятия какого-либо официального закона.

Эти правовые организации добавили, что самый опасный аспект этого закона – это его обратная сила, что является беспрецедентным в уголовном праве, и он должен применяться задним числом после его принятия.

В заявлении также говорится, что кабинет сионистского режима, и в частности Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности этого режима, добивается «обеспечения правового прикрытия для массовых казней» путем принятия этого закона, который может быть нацелен на сотни палестинских заключенных, включая членов бригад «Кассам», арестованных во время или после операции 7 октября 2023 года.