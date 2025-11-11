По сообщению информационного агентства АБНА, агентство Reuters со ссылкой на трех сотрудников служб безопасности Ливана и двух сионистских чиновников сообщило, что армия Ливана отклонила наглое требование сионистского режима о проведении поквартирного обыска в южных районах страны для поиска оружия.

Согласно этому отчету, сионистский режим в последние недели потребовал от Ливана предпринять этот шаг для разоружения «Хезболлы», но армия страны подчеркнула, что такие действия могут привести к началу внутренних конфликтов.

Ливанские чиновники в беседе с Reuters подчеркнули, что Тель-Авив требует от Бейрута проводить поквартирные обыски, но этого никогда не произойдет.

Тем не менее, армия Ливана, следуя диктату США и сионистского режима, заявила, что может объявить юг Ливана свободным от оружия «Хезболлы» к концу текущего года.

Это происходит в то время, когда наземные и воздушные атаки сионистского режима против Ливана продолжаются, несмотря на соблюдение режима прекращения огня между двумя сторонами.