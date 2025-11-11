Оплеуха для Макрона: экс-президента Саркози выпускают из тюрьмы

Показавшись на публике, Саркози назвал пережитой за решеткой кошмаром. Зато у суда француза встретила толпа сторонников, которая восторженно скандировала его имя. Рядом была и верная Карла Бруни - вся в черном, она держала мужа за руку. Кстати, ей самой грозит тюремный срок за попытки повлиять на ход уголовного дела против мужа.

Причиной уголовного дела против Саркози стала история о том, что окружение ливийского лидера Муаммара Каддафи якобы финансировало президентскую кампанию Николя 2007 года. Причем первым на француза «настучал» сын Каддафи Саиф аль-Ислам.

Дело в том, что Саркози был одним из главных застрельщиков военного вторжения в Ливию, приведшего к убийству ее главы. Саиф аль-Ислам заявил о черной неблагодарности французского президента: вот, мол, брал у нас деньги, а потом так себя повел.

Ну а потом дело против политического соперника довел до уголовки следующий президент Франции Франсуа Олланд.

Правда, доказать взяточничество Николя не удалось, поэтому уже при Макроне он был приговорен к 5 годам тюрьмы (из них к году реальной отсидки) за «участие в преступном сообществе». Таким образом Саркози стал первым французским президентом, который отправился в тюремную камеру.

Тюрьма Ля Санте 70-летнему экс-президенту показалась ужасной, хотя ему создали относительно нормальные условия - посадили в одиночку 9 кв.м. c отдельным душем и туалетом, приставили к его камере отдельный пост из двух охранников, разрешили пользоваться спортзалом и покупать продукты в тюремном магазине.