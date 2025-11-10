Трамп подал знак России: вот о чем рассказал премьер Венгрии Орбан

Украинский сюжет уже разложен по косточкам. Орбан во время встречи с Трампом назвал США и Венгрию единственными странами, «выступающими за мир и работающими над прекращением российско-украинского конфликта».

Другие европейские государства, делает Politico акцент на словах венгерского премьера, «неправильно понимают» конфликт, когда утверждают, что Украина может победить. Издание приводит ответ Орбана на вопрос Трампа, считает ли он, что Киев способен выиграть: «Чудо может произойти». О последовавшем бурном смехе хозяина Белого дома проукраинский Politico не упоминает.

Это к вопросу, как Дональд видит окончание конфликта. И если вспомнить, что глава МИД РФ Сергей Лавров на днях объяснил заминку с реализацией договоренностей, достигнутых Россией и США на Аляске по мирному урегулированию на Украине неспособностью американцев «повлиять» на несговорчивого Зеленского, то смех в Белом доме получает еще и зловещую для Киева окраску.

Венгрия без малого на 90 процентов зависит от нашей нефти, а главным ее поставщиком является «Лукойл», против которого президент США только что ввел санкции. Получаеся как в известной присказке: «Когда нельзя, но очень хочется, то можно». Хозяин Белого дома позиционирует себя и хозяином порядков в этом мире, карая и милуя как ему вздумается.

Но за милость надо платить – и это тоже в духе Дональда. Виктор Орбан, всячески подчеркивая свою идейную близость Трампу, хорошо понимает это

Венгрия закупит у американской компании Westinghouse ядерное топливо на $114 млн, сжиженный природный газ из США на $600 млн и оборонные материалы на $ 700 млн.

Сделки в ядерной области тоже объяснимы – президент США вывел из-под санкций проект строительства «Росатомом» второй венгерской АЭС «Пакш-2».

Трампу даже не надо говорить, что он недоволен Брюсселем, достаточно пригласить к себе Орбана, показать, как тот близок ему.

Главный евродиссидент становится ближайшим союзником США