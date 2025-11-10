Подробности визита высокопоставленной российской делегации в Египет

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Sputnik, пресс-служба Совета Безопасности России объявила, что «Сергей Шойгу», секретарь Совета Безопасности России, прибыл в Каир в воскресенье во главе межведомственной делегации для переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта.

В аэропорту Шойгу встретили «Фаиза Абу эль-Нага», советник президента Египта по национальной безопасности, и «Георгий Борисенко», посол России в Египте.

Согласно этому сообщению, российская делегация планирует встретиться с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, советником президента «Фаизой Абу эль-Нага», министром иностранных дел Египта «Бадром Абдель Ати», министром обороны и военной промышленности «Абдель Монеймом Сакером» и другими представителями органов безопасности Египта.

В состав российской делегации входят представители Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, «Роскосмоса», «Росатома» и других ведомств.

В повестке дня встреч – двустороннее сотрудничество, включая военные и военно-технические отношения, диалог между правоохранительными органами и спецслужбами (информационная безопасность и борьба с терроризмом), а также стратегические проекты в области торговли, энергетики и продовольственной безопасности.