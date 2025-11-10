Сенат США проголосовал за прекращение 40-дневного закрытия правительства

По сообщению информационного агентства Abna, положительное голосование Сената считается первым практическим шагом к прекращению 40-дневного закрытия правительства.

Группа умеренных сенаторов-демократов, уставших от продолжающегося политического тупика, присоединилась к республиканцам, чтобы временная резолюция Палаты представителей, известная как «Резолюция о продолжении финансирования», была продвинута в Сенате. Ранее демократы 14 раз блокировали продвижение того же законопроекта.

Экономическое и социальное давление на умеренных

Окончание финансирования программы дополнительного продовольственного пособия 1 ноября и острая нехватка авиадиспетчеров резко усилили давление на умеренных демократов. Восемь сенаторов-демократов, в том числе «Дик Дурбин», который выходит на пенсию в конце года, «Джин Шахин», «Мэгги Хассан», «Тим Кейн», а также независимый, но поддерживающий демократов «Ангус Кинг», проголосовали за законопроект Палаты представителей.

«Джон Феттерман» и «Кэтрин Кортес Масто», которые ранее заявляли о своей поддержке, также проголосовали за резолюцию.

Детали соглашения и роль лидеров обеих партий

«Джон Тьюн», лидер республиканского большинства в Сенате, заменит законопроект Палаты представителей новой исправленной версией, разработанной в сотрудничестве с Шахин, Хассан, Кингом и другими. Шахин, как член комитета по ассигнованиям, вместе с председателем этого комитета «Сьюзан Коллинз» курировала разработку бюджетного пакета.

Согласно этому плану, финансирование военного строительства, дел ветеранов, Министерства сельского хозяйства и законодательного органа будет обеспечено до 30 сентября 2026 года, а остальные части правительства будут охвачены временной резолюцией до 30 января 2026 года.

Это соглашение также включает сохранение более четырех тысяч федеральных служащих, которым грозило увольнение во время закрытия. Кроме того, администрация Трампа не будет иметь права на сокращение штата до конца срока действия временной резолюции. «Тим Кейн» сыграл важную роль в переговорах, связанных с гарантированием безопасности работы сотрудников.

Следующий шаг: Возвращение Палаты представителей после семинедельного перерыва

После принятия этого плана Сенатом Палата представителей должна вернуться в Вашингтон после семинедельного перерыва, чтобы принять окончательный законопроект для подписания Трампом.

В рамках широкого соглашения Тьюн обязался провести голосование по продлению увеличенных субсидий на медицинское страхование в рамках Закона о доступном здравоохранении (Obamacare), срок действия которых истекает в январе, в конце этого года; хотя нет гарантии его принятия в Сенате или голосования в Палате представителей.

Внутренние разногласия демократов продолжаются

Это соглашение было достигнуто на фоне интенсивных переговоров в Сенате в последние недели. Ряд демократов, которые активно участвовали в процессе переговоров, в том числе «Гэри Питерс», «Элисса Слоткин», «Джон Оссофф», «Тэмми Болдуин» и «Питер Уэлч», в конечном итоге проголосовали против начала рассмотрения законопроекта.

Слоткин заявила журналистам после заседания демократов, что она отошла от переговоров, когда стало ясно, что продление субсидий Obamacare не будет включено в текст соглашения. Она добавила: «Я всегда говорила, что соглашение должно включать конкретные действия в сфере здравоохранения, и, похоже, этого не произошло».