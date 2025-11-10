Мадуро: Мы не примем никакого опекунства

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Маядин», «Николас Мадуро» в послании к саммиту Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Европейского союза сказал: «Я призываю лидеров превратить этот саммит в решительное действие для объявления безоговорочной защиты нашей Америки».

Он добавил: «Венесуэла совершенно четко заявляет, что не принимает и не примет никакого опекунства».

Стоит отметить, что правительство президента США Дональда Трампа начало войну против Венесуэлы под предлогом борьбы с наркоторговцами и бомбило некоторые объекты в этой стране. Одновременно с этими атаками США также оказывали политическое давление на Венесуэлу, чтобы свергнуть Мадуро и сдержать его влияние в регионе.