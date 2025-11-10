Бегство венесуэльцев из Соединенных Штатов; Америка больше не безопасна для беженцев

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Washington Post, в то время как сотни тысяч венесуэльцев иммигрировали в США в последние годы, а некоторые из них даже согласились получить убежище в этой стране, Иммиграционная служба США дала им срок до прошлой пятницы, чтобы покинуть территорию Соединенных Штатов.

Американская газета написала: «Сотни тысяч венесуэльских граждан, проживающих в США, вынуждены покинуть Соединенные Штаты или пытаться найти способ продолжить свое пребывание после истечения срока, установленного Иммиграционной службой. Многие из этих людей закрывают свой бизнес, продают свои дома и готовятся к отъезду из Америки».

Статус временной защиты для иностранных граждан в условиях кризиса в их стране позволяет мигрантам оставаться в США в чрезвычайных ситуациях. В прошлую пятницу статус временной защиты для венесуэльских граждан истек. Правительство США ограничивает доступ к привилегиям убежища, прекращает пенсионные программы и завершает гуманитарную поддержку для граждан Венесуэлы, Гондураса и Никарагуа.

Данные показывают, что Иммиграционная служба США резко увеличила количество задержаний и применение своей миграционной политики, удвоив вместимость центров содержания под стражей. Кроме того, Конгресс США утвердил бюджет в размере около 170 миллиардов долларов на безопасность границ и реализацию миграционной политики.

Группы по защите прав мигрантов и некоторые международные организации подвергли критике этот шаг и призвали к большей поддержке уязвимых мигрантов.