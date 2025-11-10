Трамп: Байден подвел Америку к грани разрушения

По сообщению информационного агентства Abna, президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети «Truth Social»: «Сонный Джо Байден, безусловно, был худшим президентом в истории Америки. Байден, пришедший к власти в результате самых коррумпированных выборов, когда-либо виденных в Соединенных Штатах, руководил чередой беспрецедентных катастроф, которые подвели нашу страну к грани разрушения. Его политика вызвала самую высокую инфляцию, когда-либо зарегистрированную, и привела к потере более 20 процентов стоимости доллара США за 4 года».

Президент США продолжил: «Его капитуляция в Афганистане была одним из самых унизительных событий в истории Америки. Россия, увидев сокрушительную слабость Байдена, вторглась в Украину. Джо Байден, которому дали прозвища "Сонный" и "Недееспособный", попал под влияние своих радикальных кураторов. Они и их союзники в фейковых СМИ пытались скрыть его серьезный психический упадок и его беспрецедентное использование авторучки. Он покинул свой пост, издав массовые помилования для преступников и радикальных демократических головорезов, а также для членов преступной семьи Байдена».