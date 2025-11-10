Аун обратился к американской делегации: Условием для начала переговоров является прекращение вражды

По сообщению информационного агентства Abna, президент Ливана «Джозеф Аун» на встрече с американской делегацией сказал: «Вариант переговоров проистекает из того факта, что война не принесла никаких результатов».

Он добавил: «Переговоры требуют благоприятной среды, и, что наиболее важно, прекращения военных действий и достижения стабильности на юге».

Телеканал «Аль-Хадас» сегодня объявил, что делегация Министерства финансов США должна встретиться сегодня в Бейруте с президентом Ливана Джозефом Ауном.

Тем временем англоязычная секция телеканала «Аль-Хадас» также сообщила со ссылкой на свои источники, что два высокопоставленных чиновника Белого дома также отправятся сегодня в Бейрут.

Этот канал заявил, что американские чиновники несут жесткое послание от Вашингтона ливанскому правительству относительно «Хезболлы».

Министерство финансов США также объявило, что эта делегация отправится в Европу и регион для «изучения путей оказания давления на Иран», как утверждается.

Израильский режимный канал «Кан» также объявил, что «Израиль» предупредил американских чиновников, наблюдающих за выполнением соглашения о прекращении огня с Ливаном, что «Хезболла» за последние недели перебросила сотни ракет из Сирии в Ливан, восстановила свои поврежденные пусковые установки и набрала тысячи новых бойцов; действие, которое, по утверждению Тель-Авива, является явным нарушением решения ливанского правительства о разоружении «Хезболлы».

Согласно этому отчету, «Израиль» через американцев передал сообщение ливанской армии, утверждая: «Вы не предпринимаете достаточных действий против "Хезболлы", поэтому Израиль продолжит свои атаки в Ливане».