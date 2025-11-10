Высокопоставленный член ХАМАС: Мы привержены соглашению о прекращении огня

По сообщению информационного агентства Abna, Али Барака, высокопоставленный член движения ХАМАС, заявил: «Мы считаем себя обязанными успешно выполнить соглашение о прекращении огня».

Он добавил: «Мы договорились с египетской стороной о создании комитета для управления сектором Газа, но оккупанты препятствуют его формированию».

Агрессия сионистского режима против сектора Газа продолжалась в последние часы, несмотря на заявления США и Тель-Авива о введении режима прекращения огня в этом районе.

С другой стороны, организация «Врачи без границ» заявила, что положение тысяч палестинских пациентов, не имеющих доступа к лечению, является очень серьезным, и они должны быть немедленно лечены.