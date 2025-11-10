Нехватка тысяч боевых кадров в армии сионистского режима

По сообщению информационного агентства Abna, армия сионистского режима заявила, что нуждается в наборе 12 тысяч новых военнослужащих.

Согласно этому отчету, оккупационная сионистская армия подчеркнула, что ей требуется как минимум семь тысяч активных военнослужащих в боевых подразделениях.

Это происходит на фоне того, что кризис нехватки личного состава в армии сионистского режима обострился давно, поскольку большинство молодых сионистов отказываются от службы в армии, видя истощение войны в Газе и большое количество потерь среди оккупантов.

Сионисты, известные как харедим, также считают себя освобожденными от службы в армии и категорически выступают против этого вопроса.