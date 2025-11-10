Лапид признает жестокость сионистских поселенцев

По сообщению информационного агентства Abna, Яир Лапид, глава оппозиционного течения в сионистском режиме, признав жестокость сионистских поселенцев в отношении жителей Западного берега, заявил, что эти нападения давно вышли из-под контроля.

Он добавил, что армия сионистского режима должна вмешаться на Западном берегу. Это происходит несмотря на то, что нападения сионистских поселенцев на жителей этого района совершаются при поддержке сионистских военных.

Некоторое время назад Фархан Хак, заместитель представителя Генерального секретаря ООН, признал, что нападения сионистских поселенцев на жителей Западного берега, согласно отчетам Управления ООН по гуманитарным вопросам, достигли 264 случаев в октябре прошлого года, что является самым высоким месячным показателем за последние 20 лет.

Он добавил, что эти нападения привели к гибели (мученической смерти) ряда палестинцев и уничтожению их имущества.

Хак уточнил, что агрессия сионистских поселенцев привела к перемещению 3200 палестинцев из своих домов, а также к гибели (мученической смерти) и ранениям сотен других.

Он заявил, что эти сионисты рубят оливковые деревья, поджигают автомобили и дома палестинцев. Также в результате этих нападений 42 палестинских ребенка погибли в течение текущего года.