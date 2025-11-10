  1. Home
Мексика: Обвинение США и Израиля против Ирана недействительно

10 ноября 2025 - 08:39
News ID: 1748650
Source: ABNA
Министерство иностранных дел Мексики опубликовало заявление, в котором отвергло новое обвинение США и сионистского режима против Исламской Республики Иран, заявив, что не располагает информацией о предполагаемом нападении на посла этого режима в стране.

Согласно сообщению информационного агентства Abna, и на основании заявления, опубликованного на новостном сайте Министерства иностранных дел Мексики, это министерство, а также Министерство внутренних дел Мексики подчеркнули, что не получали никаких сообщений от Исламской Республики Иран о предполагаемом нападении на Эйнат Кранц Найгер, посла израильского режима в Мексике.

В продолжении заявления говорится: Министерство иностранных дел Мексики подчеркивает свое стремление поддерживать открытую связь со всеми дипломатическими миссиями, расположенными в стране.

Министерство внутренних дел Мексики также в отдельном заявлении объявило о готовности к уважительному и скоординированному сотрудничеству со всеми органами безопасности других стран, при условии, что такой запрос будет сделан ими.

США и сионистский режим в пятницу заявили, что Иран несколько месяцев назад предпринял попытку покушения на посла этого режима в Мексике.

