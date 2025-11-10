Мексика: Обвинение США и Израиля против Ирана недействительно

Согласно сообщению информационного агентства Abna, и на основании заявления, опубликованного на новостном сайте Министерства иностранных дел Мексики, это министерство, а также Министерство внутренних дел Мексики подчеркнули, что не получали никаких сообщений от Исламской Республики Иран о предполагаемом нападении на Эйнат Кранц Найгер, посла израильского режима в Мексике.

В продолжении заявления говорится: Министерство иностранных дел Мексики подчеркивает свое стремление поддерживать открытую связь со всеми дипломатическими миссиями, расположенными в стране.

Министерство внутренних дел Мексики также в отдельном заявлении объявило о готовности к уважительному и скоординированному сотрудничеству со всеми органами безопасности других стран, при условии, что такой запрос будет сделан ими.

США и сионистский режим в пятницу заявили, что Иран несколько месяцев назад предпринял попытку покушения на посла этого режима в Мексике.