Китай отменил запрет на экспорт в США металлов для полупроводников

9 ноября 2025 - 19:04
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Министерство торговли КНР временно отменяет запрет на экспорт в США галлия, сурьмы и германия.

Министерство торговли КНР временно отменяет запрет на экспорт в США галлия, сурьмы и германия. Решение вступает в силу сегодня и будет действовать до 27 ноября 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства. Решению предшествовала встреча лидеров КНР и США 30 октября в Южной Корее, где они договорились урегулировать некоторые вопросы торгового конфликта и отменить ряд взаимных запретов и санкций.

 Наряду с этим власти Китая упростили проверки экспорта в США графита, а также временно сняли введенные в октябре дополнительные ограничения на экспорт некоторых редкоземельных металлов и сырья для литиевых аккумуляторов.

Запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы, которые необходимы для производства полупроводников, Китай ввел в декабре 2024 года. Этот шаг стал ответом на введенные США ограничения на экспорт в Китай полупроводников, которые США обосновали стремлением ограничить доступ КНР к технологиям, используемым в полупроводниках, ИИ и военной промышленности.

