В ХАМАС заявили, что его заблокированные в Рафахе бойцы сдаваться не намерены

"Враг должен знать: понятия "сдаваться" и "признать себя побежденным" не существуют в словаре в бригадах "Изз ад-Дин аль-Кассам", - приводит Al Arabiya выдержки из заявления бригад - военного крыла ХАМАС.

"Мы указываем посредникам на их обязанности: им нужно найти решение, которое гарантирует продолжение режима прекращения огня, не даст врагу использовать надуманные предлоги для его нарушения и пользоваться ситуацией для атак на мирных жителей Газы", - отмечается в заявлении.

Телеканал напоминает, что с 10 октября, когда начал действовать режим прекращения огня в Газе, израильские войска в Рафахе дважды подвергались атакам. Израиль возложил ответственность за них на ХАМАС, в движении эти обвинения отвергали.

США призывают Израиль пропустить боевиков ХАМАС из подконтрольных туннелей

Ранее на этой неделе Financial Times передавало со ссылкой на источники, что США и ряд других стран оказывают давление на Израиль, призывая его дать возможность уйти из туннелей примерно 150 бойцам ХАМАС, которые оказались в секторе Газа на территориях, занятых израильскими военными. Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявлял, что обсуждал этот вопрос с министром Израиля по стратегическим вопросам Роном Дермером и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в Газе.

К данному моменту ХАМАС вернуло Израилю 20 живых заложников, тела 23 из 28 погибших. В свою очередь Израиль освободил около двух тысяч палестинских заключенных, передал в Газу тела 300 палестинцев и отвел свои войска на заранее согласованные рубежи.