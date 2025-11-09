Шатдаун в США приостановил поставки оружия НАТО и Украине на $5 млрд

«Это наносит реальный вред как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, в плане доставки этих критически важных возможностей за рубеж», — приводит слова высокопоставленного чиновника Госдепа портал.

Также, по словам чиновника, были приостановлены поставки ракет AMRAAM, ракетных систем Aegis и HIMARS для таких стран, как Дания, Хорватия и Польша.

Из-за ежедневных потерь ВВП в $15 млрд республиканцы могут пойти на компромисс

Телеканал NBC News 8 ноября сообщил, что шатдаун в США может привести к сокращению количества авиарейсов до 20%. Ранее, 6 ноября, он привел к отмене 60% авиарейсов в трех крупнейших аэропортах американского штата Нью-Йорк.

NBS News 5 ноября писал, что шатдаун, который начался в полночь 1 октября, стал самым продолжительным в истории США. При этом, по данным агентства Bloomberg, шатдаун еженедельно обрушивает американскую экономику на сумму до $30 млрд и представляет собой большую угрозу для экономики, поскольку ситуация стала более нестабильной.