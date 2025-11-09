  1. Home
  2. Новости Европы

Во Франции сочли удары США по судам в Южной Америке нарушением международного права

9 ноября 2025 - 18:48
News ID: 1748538
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Во Франции сочли удары США по судам в Южной Америке нарушением международного права

Удары США по судам у берегов Южной Америки, которые, как заявляет американский президент Дональд Трамп, перевозят наркотические вещества, являются нарушением международного и морского права. Об этом 8 ноября заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Мы с тревогой следим за нанесенными США ударами в международных водах, которые являются нарушением международного права и морского права», — заявил Барро в интервью газете Le Journal du Dimanche (LeJDD).

Барро добавил, что Франция не может позволить наркокартелям процветать и угрожать безопасности региона, но в отличие от ударов по судам старается арестовывать наркоторговцев.

Ударным потоком: США переключились с Украины на борьбу с наркотрафиком через Венесуэлу

Каракас начал масштабную мобилизацию из-за появления группировки ВМС США в Карибском море

Ранее, 6 ноября, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные по указанию американского лидера уничтожили еще одно судно якобы с наркоторговцами в Карибском море. Отмечалось, что погибли трое наркоторговцев.

27 октября телеканал CNN сообщил, что администрация президента США провела семь закрытых брифингов для конгресса о военных ударах по предполагаемым судам с наркотиками.

Your Comment

You are replying to: .
captcha