Американское лицемерие как "дань порока добродетели"

Американцы питают отвращение к лицемерию. Но что, если лицемерие не только неизбежно, но и необходимо в политике? Что, если то, что мы считаем нашей слабостью, на самом деле является тем, что придает нам силу? История американского лицемерия трагически длинна. Среди всех желаний, которые я испытываю в отношении моей страны, одно заключается в том, чтобы наше лицемерие прекратилось.

На протяжении десятилетий мы организовывали перевороты против избранных народом лидеров — от Чили до Ирана и Конго — при этом облачая себя в риторику свободы и демократии.

Обратите внимание на операцию "Аякс" в Иране в 1953 году. Кермит Рузвельт, внук Теодора Рузвельта, прибыл в Тегеран с миссией по свержению Мохаммеда Мосаддыка, избранного премьер-министра Ирана, который осмелился национализировать нефтяную промышленность своей страны. ЦРУ распространяло подложные пропагандистские материалы, нанимало оплачиваемых головорезов, и в течение нескольких дней переворот был успешно осуществлён. Оба Рузвельта, по-видимому, имели нечто общее: Теодор — со своей "большой дубинкой" в Латинской Америке, а Кермит — со своими "чемоданами, полными денег" на Ближнем Востоке.

Истории американского лицемерия бесконечны. Однако со временем я осознал другой момент. Лицемерие, в парадоксальном смысле, является признанием наших идеалов. Это то, что Франсуа де Ларошфуко, французский писатель XVII века, назвал "дань, которую порок платит добродетели". Ибо чтобы быть лицемером, сначала необходимо признать, что существуют принципы, которые имеют значение, даже если ты не можешь жить в соответствии с ними.