  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Восемь стран заявили о готовности арестовать Нетаньяху

9 ноября 2025 - 18:19
News ID: 1748528
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Восемь стран заявили о готовности арестовать Нетаньяху

Восемь стран официально заявили о своей готовности исполнить ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

По сообщениям иранского государственного информационного агентства ИРНА, восемь стран официально заявили о своей готовности исполнить ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с обвинениями в военных преступлениях в Секторе Газа.

Страны, названные в сообщении, которые якобы выразили готовность арестовать Нетаньяху за военные преступления и «геноцид палестинского народа», включают:

 Турцию

 Словению

 Литву

 Норвегию

 Швейцарию

 Ирландию

 Италию

 Канаду

Как сообщается, эти заявления последовали за недавними юридическими действиями в Турции. Ранее прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 подозреваемых в причастности к «геноциду в Секторе Газа».

 В числе подозреваемых: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и начальник Генштаба армии Эяль Замир.

 Упомянутым лицам запрещен въезд на территорию Турции и пролет через ее воздушное пространство.

Сообщения о готовности этих восьми стран арестовать Нетаньяху подчеркивают растущее международное давление на Израиль в связи с его действиями в Газе и указывают на потенциальные последствия для передвижения и дипломатической деятельности израильского руководства.

Your Comment

You are replying to: .
captcha